Серия смартфонов Huawei P30 стала участниками акции «Выгодный трейд-ин» в МТС

Флагманская серия смартфонов Huawei P30 стала участниками акции «Выгодный трейд-ин». Теперь модели Huawei P30, P30 Pro и P30 lite можно приобрести не только с возвратом части стоимости старого устройства, но и дополнительно сэкономив при этом до 300 рублей.

Этой осенью в МТС была запущена программа трейд-ин, позволяющая обменять старые смартфоны и планшеты на новые с зачетом их стоимости. Чуть позже она дополнилась акцией «Выгодный трейд-ин», в рамках которой ряд устройств стали доступны с дополнительной выгодой. Сейчас же скидки стали распространяться и на смартфоны Huawei P30, P30 Pro и P30 lite.

Количество приобретаемого оборудования в рамках акции ограничено в соответствии с условием не более 1 единицы оборудования на каждую 1 единицу сданного старого устройства.