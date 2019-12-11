Игорь Мамоненко стал лауреатом международной бизнес-премии "Лидер года 2019"

Игорь Мамоненко, автор проекта "ИТ-Страна", генеральный директор Belhard, стал лауреатом международной бизнес-премии "Лидер года 2019" в номинации "Персона".

Впервые вручалась особая награда Премии – «Лидер года. Персона» – за личный вклад отечественных и зарубежных предпринимателей, общественных деятелей, деятелей науки и искусств в экономическое и социальное развитие общества.

Лауреаты премии определяются экспертным советом, состоящим из представителей бизнес-сообщества, общественных организаций, науки, профильных министерств и ведомств.