Игорь Мамоненко стал лауреатом международной бизнес-премии "Лидер года 2019"

Игорь Мамоненко, автор проекта "ИТ-Страна", генеральный директор Belhard, стал лауреатом международной бизнес-премии "Лидер года 2019" в номинации "Персона".
Впервые вручалась особая награда Премии – «Лидер года. Персона» – за личный вклад отечественных и зарубежных предпринимателей, общественных деятелей, деятелей науки и искусств в экономическое и социальное развитие общества.
Лауреаты премии определяются экспертным советом, состоящим из представителей бизнес-сообщества, общественных организаций, науки, профильных министерств и ведомств.
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