14 января прекращается поддержка Windows 7. Это означает, что для операционной системы больше не будут выпускаться патчи и обновления безопасности. Во избежание проблем с защитой ПК пользователям устаревшей платформы рекомендуется произвести апгрейд до актуальных версий ОС Microsoft.

Операционная система Windows 7 поступила в продажу 22 октября 2009 года и довольно быстро заняла лидирующее положение по количеству пользователей в мире. Статистика StatCounter по рынку настольных операционных систем Windows показывает, что в настоящий момент доля «семёрки» составляет 26,8 %. Несмотря на сокращающуюся с каждым месяцем пользовательскую аудиторию, ОС продолжает оставаться широко востребованной на рынке.

Специально для компаний, до сих пор использующих Windows 7 в своей IT-инфраструктуре, Microsoft будет предлагать платные обновления в рамках программы Extended Security Updates (ESU).