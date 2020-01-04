Tesla установила новый рекорд по поставкам электромобилей

В четвёртом квартале прошлого года компания Tesla поставила рекордное количество автомобилей по всему миру — 112 000 единиц, значительно превысив оценки аналитиков Уолл-стрит и достигнув указанного гендиректором Илона Маска целевого показателя на конец года.

Согласно прогнозу Уолл-стрит, поставки Tesla в четвёртом квартале должны были составить 106 000 автомобилей.

По данным компании, в прошлом году было передано клиентам около 367 500 электромобилей, что на 50 % больше, чем в 2018 году. Таким образом компания достигла намеченной цели — поставить в течение года потребителям от 360 000 до 400 000 автомобилей, что на 45–65 % больше, чем в 2018 году.

Показатель по поставкам позволяет оценить работу компании в преддверии публикации квартального отчёта. Tesla считает автомобиль доставленным, «если он передан клиенту, и все документы оформлены правильно».

Как сообщает Tesla, всего в четвёртом квартале клиентам было поставлено 92 550 единиц Model 3 и 19 450 штук Model S и X. Для сравнения, согласно прогнозу аналитиков, опрошенных FactSet, в отчётном квартале компания должна была поставить 87 900 электромобилей Model 3, 9800 единиц Model S и 9300 штук Model X.

Также производитель сообщил о том, что на его заводе в Шанхае за отчётный период сошло с конвейера чуть менее 1000 автомобилей.