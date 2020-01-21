Wargaming открывает еще один офис в Минске

Компания Wargaming перевозит часть своей минской команды в новый офис в бизнес-центре «Футурис». Он займет 15 верхних этажей высотной части комплекса. На пространстве общей площадью в 14 000 квадратных метров смогут работать до 900 человек. Планировка и интерьеры разработаны с учетом современных практик в оптимальной организации рабочего пространства и пожеланий по дизайну со стороны сотрудников.

В этом году у Wargaming будет два больших офиса в Минске. Решение об открытии второго (в «Футурисе») принято с учетом расширения существующих команд и подразделений и появления новых. Размещение команд проводится по принципу связанности их деятельности.

В зависимости от профиля въезжающих команд, на каждом этаже нового офиса выбрано свое соотношение между опен-спейсом и кабинетами (общая пропорция — 60/40). Этажи объединены в кластеры с collision-механиками: общие для кластера большие кухни естественным образом становятся местами встреч коллег, которые могут обсудить рабочие вопросы. На каждом из этажей есть своя мини-кухня, а в стилобате (основании) «Футуриса» предусмотрен пункт питания.