Акция в МТС: cмартфоны серии Huawei P30 со скидкой до 300 рублей

К акции «Выгодный трейд-ин» присоединились 3 смартфона из флагманской линейки Huawei P30. Это значит, что их можно приобрести в МТС не только с возвратом части стоимости старого устройства, но и с дополнительной скидкой до 300 рублей. В акции принимают участие модели Huawei P30, P30 Pro и P30 lite 128 Гб.

«Выгодный трейд-ин» является частью программы трейд-ин, которая позволяет обменять в МТС старые смартфоны и планшеты на новые с зачетом их стоимости. Устройства, входящие в акцию, получают дополнительную скидку, что дает возможность сэкономить на их покупке еще больше.

Huawei P30 – базовый флагман, оснащенный 6,1-дюймовым экраном, тройной камерой на 40+16+8 Мп и селфи-камерой на 32 Мп. При покупке в рамках акции «Выгодный трейд-ин» цена на него снижена до 1199 рублей, что на 200 рублей меньше его обычной стоимости. Ежемесячный платеж при рассрочке на год составит 109 рублей, а при рассрочке на 2 года – 52,13 рубля.

Huawei P30 lite 128 Гб продается по акции за 549 белор. рублей, что на 100 рублей меньше его обычной цены. Ежемесячный платеж при рассрочке на год составит 49,90 белор. рублей, а на 2 года – 23,86 белор. рубля.

Внимание! Количество приобретаемого оборудования в рамках акции ограничено в соответствии с условием не более 1 единицы оборудования на каждую 1 единицу сданного старого устройства.