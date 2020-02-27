Google Translate впервые за четыре года добавил новые языки. Теперь для перевода доступны 108 языков. Об этом сообщается в блоге компании.

В переводчик добавили пять языков: татарский, туркменский, уйгурский, киньяруанда и одия. Google пояснила, что суммарно на них говорят 75 миллионов человек.

Компания рассказала, что одна из сложностей добавления новых языков — небольшое количество контента в интернете на этих самых языках. Последний раз новые языки в переводчик добавляли в 2016 году. Тогда для перевода стали доступны 13 языков, среди которых киргизский, курдский, гавайский и люксембургский.