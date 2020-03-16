Бренд realme официально выходит на белорусский рынок

Новый молодежный бренд realme добрался до Беларуси: в конце марта состоится официальная презентация и старт продаж в нашей стране. Его дистрибьютором стала компания «ТрайдексБелПлюс», представляющая на отечественном рынке более 60 известных брендов, включая Huawei, LG, Phillips и Canon.

Основанный менее двух лет назад, realme захлестнул мировые рынки, как цунами, и уже входит в ТОП-7 самых популярных в мире. В октябре 2019 года число пользователей смартфонами бренда превышало 25 миллионов человек. И две трети из них – молодежь в возрасте до 25 лет.

На сегодняшний день realme является самым быстрорастущим брендом смартфонов в мире, входит в ТОП-4 в Индии и Индонезии, ТОП-5 – в Египте и Испании. Компания уже вышла на рынки 27 стран, включая Китай, Индию, Россию, Украину, Францию, Великобританию и Испанию.

На данный момент продуктовая линейка компании включает смартфоны, наушники, фитнес-трекеры, технические и эстетические аксессуары, классный мерч. Кроме того, компания уже объявила, что работает над созданием телевизоров и смарт-часов.

Точки продаж, ассортимент на белорусском рынке и, самое главное, цены на смартфоны будут озвучены во время официальной презентации realme в Беларуси