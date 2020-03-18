Intel научила нейроморфный процессор Loihi различать запахи

Совместная публикация в журнале Nature Machine Intelligence исследователей из Intel Labs и Корнелльского университета рассказала об эффективности нейроморфных процессоров компании для имитации работы обонятельной нервной системы человека. Нейроморфные процессоры Intel Loihi научились быстро распознавать запахи опасных веществ в воздухе даже в условиях сильных помех.

Нейроморфные процессоры Loihi компания Intel представила в 2017 году. В прошлом году Intel начала распространять систему Pohoiki Beach с 64 процессорами на борту. Одиночный чип Loihi содержит кремниевые аналоги синапсов и нейронов и может быть запрограммирован одновременно как на обучение, так и на принятие решений.

В совместном исследовании специалисты Intel и Корнелльского университета показали, что обученный Loihi с высокой точностью и с первой попытки распознаёт в воздухе запахи 10 опасных веществ. Точность распознавания оказалась намного выше, чем в случае конкурирующих методов машинного обучения и с намного меньшим числом обучающих выборок на класс. Для достижения такой же точности конкурирующим платформам и моделям понадобилось бы в 3000 раз больше обучающих выборок на класс.

Для распознавания запахов опасных химических веществ, включая ацетон, аммиак и метан, в процессор подавались данные с 72 химических датчиков. Датчики располагались в аэродинамической трубе, в которую запускались опасные вещества. «Мозг» Loihi смог с первого раза определить, образцы каких веществ запускались в трубу.

Вклад в исследование учёных из Корнелльского университета состоял в том, что они, как биологи, которые изучают воздействие запахов (молекул веществ) на обонятельные рецепторы и передачу электрических импульсов в мозг, помогли разработать машинные алгоритмы определения запахов. Специалисты Intel воплотили алгоритм в машинный код, понятный нейроморфному процессору Loihi.

Распознающие запахи системы, уверены в Intel, помогут в развитии робототехники, когда роботы смогут сами сортировать продукты, ориентируясь на запах, подтолкнут развитие систем слежения за состоянием окружающей среды, приведут к усилению безопасности труда на производстве и в целом дадут толчок к развитию когнитивных способностей кремниевых процессоров.