A1 временно закрыл восемь магазинов в разных городах

С 6 апреля 2020 года временно приостановлена работа ряда магазинов А1:

в Минске – по адресам ул. Лобанка, 14 и пр-т Дзержинского, 104 (ТРЦ «Титан»);

в Пинске – по адресам ул. Ольховских, 10 и ул. Солнечная, 57;

в Могилеве – по адресу ул. Гагарина, 79;

в Гомеле – по адресу ул. Гагарина, 65;

в Гродно – по адресу ул. Советская, 25;

в Солигорске – по адресу пр-т Мира, 32.

Выбрать ближайший в своем населенном пункте магазин и проверить его актуальный режим работы можно в приложении «Мой А1» или по ссылке.

В качестве альтернативы посещению магазинов компания А1 предлагает своим абонентам получать обслуживание по своим абонентским номерам (смена тарифного плана, подключение или отключение необходимых услуг, консультации по начислениям и пр.) при помощи онлайн-помощника на сайте А1.by, в приложении «Мой А1», а также по телефону контакт-центра 150. Кроме того, интернет-магазин А1 поможет в приобретении оборудования и подключении новых SIM-карт с выбранным тарифным планом прямо с доставкой на дом, а приложение А1 banking позволит оплатить все покупки бесконтактным способом с помощью смартфона.