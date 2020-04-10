В Минске запустили бесконтактную доставку продуктов Edavoz.by

В столице запустили новый сервис доставки продуктов на дом Edavoz.by; доставка бесконтактная. Сейчас сервис работает в тестовом режиме. Из-за пандемии коронавируса многие минчане сократили походы в магазины, а то и вовсе отказались от них, — и стали чаще заказывать продукты в интернете.

3 апреля в Минске появился сервис Edavoz, который функционирует так: представим, что вы отправили своего друга за покупками со списком товаров — только вместо друга в магазин идет курьер, а список вы отсылаете не сообщением, а составляете его на сайте при оформлении заказа. Затем с вами связывается диспетчер, уточняет детали и подтверждает заявку. Курьер перезванивает вам за 30 минут до прибытия и доставляет заказ день в день, если тот был оформлен до 16:00.

Создатели Edavoz считают, что скоро привычки людей изменятся, и спрос на такие онлайн-площадки увеличится.

«Сегмент доставки продуктов питания в Минске никто не развивал, потому мы озадачились этой проблемой и начали писать продукт. Поняли, что нужен удобный и безопасный сервис — чтобы человек не выходил лишний раз в магазин, а мог поручить это дело кому-то другому. Мы планируем сделать платформу устойчивой и полезной настолько, насколько это возможно. И, конечно, скоро и у нас появится возможность оплатить заказ онлайн», — рассказал основатель проекта Амир Аль-Хайдар.

Сейчас все большее количество людей избегает излишних контактов, боясь заразиться и заразить других, поэтому доставку сделали бесконтактной: курьер оставляет сумки с заказом, чеком и конвертом для оплаты, отходит от них минимум на два метра и только потом звонит клиенту. Все сотрудники работают в одноразовых респираторах и перчатках, и перед началом смены им измеряют температуру с помощью бесконтактного термометра.

Условия Edavoz такие: стоимость доставки — 10 рублей, максимальная сумма заказа — 200 рублей, оплата только наличными. Магазин курьер выбирает исходя из удобства расположения и широты ассортимента.

Сделать заказ можно на сайте Edavoz.by.