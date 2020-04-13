В Apple App Store обнаружены зловреды нового вида

Исследователи обнаружили в магазине приложений Apple более трех десятков вредоносных приложений, которые относятся к категории fleeceware. Данные приложения выманивают деньги у пользователей обманным путем.

Обнаруженные приложения маскируются под условно бесплатные программы с пробным периодом: графические редакторы, сканеры штрих-кодов, гороскопы и редакторы автопортретов. Они начинают списывать деньги со счетов пользователей после окончания пробной подписки и продолжают делать это даже после удаления приложения с девайса. Чтобы избежать этого, рекомендуется перед удалением условно бесплатного ПО вручную отказаться от подписки.

На сегодняшний день общее число загрузок таких программ в App Store превышает 3.5 млн, а "заработок" их владельцев оценивается в $4.5 млн.