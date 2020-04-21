Tor уволил почти 40% сотрудников

В официальном блоге некоммерческой организация Tor Project, занимающейся разработкой анонимной сети Tor, появилось сообщение, что ей пришлось сократить 13 из 35 разработчиков из-за финансовых проблем, вызванных пандемией коронавируса. Остальная команда, состоящая из 22 человек, продолжит поддерживать работу серверов и заниматься развитием программного обеспечения, в том числе и Tor Browser.

Организация существует исключительно за счет пожертвований. Сегодня же большинство спонсоров, в число которых входят как правительственные структуры США, так и частные компании и рядовые пользователи, сосредоточены на собственном выживании на фоне экономического кризиса, разгорающегося из-за пандемии COVID-19. Из-за этого у Tor Project и возникли проблемы с привлечением средств.