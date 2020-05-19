Mail.ru запустил сервис групповых видеозвонков в почте

"Почта Mail.ru" запустила сервис групповых видеозвонков, в которых может участвовать до 100 человек. 

Создать онлайн-встречу в новом сервисе "Видеозвонки Mail.ru" может любой пользователь с аккаунтом Mail.ru, при этом пользователю не надо регистрироваться или скачивать приложение - достаточно перейти по ссылке.

Сервис звонков интегрирован в веб-версию и мобильное приложение "Почты Mail.ru". Ссылку на звонок можно создать в меню "Почты" или при написании письма, а быстро перейти к звонкам - из "Календаря Mail.ru", создав ссылку на звонок прямо во встрече.

 

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Источник: 

tass.ru

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Опубликовал: KVbot,

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