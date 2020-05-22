Число электромобилей в Беларуси к концу года вырастет в 5 раз

Число электромобилей на белорусских дорогах к концу года может вырасти в 5 раз, с менее чем 400 экземпляров до 2 тыс., сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на прогноз госоператора по созданию и развитию сети электрозарядных станций "Белоруснефть".

Инфраструктура к такому стремительному росту уже подготовлена. Как отметил агентству заместитель генерального директора ПО "Белоруснефть" Андрей Котик, в настоящее время в стране уже действует 264 ЭЗС.

"Уже сегодня все центральные автомагистрали Беларуси оснащены достаточным количеством электрозаправок, поэтому мы хотим увеличить их число в Минске, а также в областных и районных центрах", - рассказал Котик. В следующие полтора года сеть электрозаправочных станций Malanka планирует увеличить общее количество ЭЗС до 639.

Как сообщалось, 13 марта 2020 года президент Беларуси подписал указ №92 "О стимулировании использования электромобилей". Указ, в частности, определил производственное объединение "Белоруснефть" государственным оператором по созданию и развитию сети электрозарядных станций. "Белорусьнефтью" создается сеть электрозаправочных станций Malanka, которая в настоящее время уже может обслуживать до 9 тыс. электромобилей в день.