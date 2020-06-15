«Яндекс» запустил собственный онлайн-сервис видеозвонков

«Яндекс» запустил сервис видеозвонков «Яндекс.Телемост», к которым можно подключаться по прямой ссылке.

Для того чтобы начать встречу или присоединиться к ней, не нужно устанавливать отдельное приложение. Сервис работает по прямой ссылке в «Яндекс.Браузере» и Chrome, а также в приложениях «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта». В мобильных браузерах сервис не работает.

Создать встречу и пригласить участников можно через ссылку-приглашение. При создании конференции ссылка автоматически копируется в буфер обмена. В «Телемосте» также можно поделиться экраном с участниками конференции. Функции виртуальных фонов, чата с участниками или настройки безопасности доступа в комнату отсутствуют. Пока одновременно в звонке могут участвовать до 35 человек.