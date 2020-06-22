Плееры Samsung массово ломаются по всему миру

Пользователи по всему миру стали массово жаловаться на выход из строя их плееров, стереосистем и домашних кинотеатров Samsung Blu-ray.

Проблема получила общемировой характер, и она не зависит от конкретной модели устройства Samsung Blu-ray. Пользователи пытаются найти решение, создавая темы на форуме техподдержки Samsung, но пока что поиски ни к чему не привели.

Подавляющее большинство владельцев плееров Samsung Blu-ray столкнулись с переходом их в режим циклической перезагрузки. На экране появляется базовый интерфейс устройства, после чего изображение пропадает, но через пару секунд появляется снова, и так до бесконечности.

Второй симптом проявляется значительно реже, но возникает одновременно с перезагрузкой. Плеер пытается считать данные с диска при его отсутствии в дисководе, о чем свидетельствуют соответствующие звуки привода.

Ряд пользователей столкнулись с тем, что плеер запускается и даже работает, но это длится всего несколько секунд, после чего он самостоятельно выключается и не перезагружается самостоятельно. Повторное включение приводит точно к такому же результату – полноценная загрузка, несколько секунд работы и выключение. В течение этих секунд плеер никак не реагирует на нажатия кнопок на корпусе или пульте управления.