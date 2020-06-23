Как увеличить скорость загрузки сайтов на CMS “1С-Битрикс” и Wordpress при помощи хостинга?

Мы привыкли, что при низкой скорости загрузки сайта нужно обращаться к разработчику или, в крайнем случае, к SEO-специалистам. Но работа сайта зависит не только от его “наполнения”, но и от того, насколько правильно выбран для него хостинг.

Сегодня мы затронем вопрос специализированной настройки хостинга для сайтов на двух популярных CMS - Wordpress и Bitrix. Экспертами в данной области выступят специалисты хостинг-провайдера HostFly.by.

Каким должен быть хостинг для сайтов на Wordpress?

Для этой CMS важна настройка системы кеширования. Применительно к хостингу для “Вордпресс” алгоритм работает следующим образом. В момент загрузки страницы сайта браузер подтягивает часть информации из собственной памяти, а часть - из оперативной памяти сервера.

Хостинг-провайдер HostFly.by использует для этой цели связку LiteSpeed Cache, на базе оптимизированного веб-сервера Apache. Часть настроек в этом случае делается на хостинге, а часть - на самом сайте. Сотрудники HostFly.by сами настроят все необходимые параметры на уровне хостинга, а также помогут вам сделать настройки на уровне сайта. Подключение LiteSpeed Cache в рамках услуги хостинга совершенно бесплатно. Заказать VDS-хостинг можно здесь.

Сложно поверить, но такое решение в некоторых случаях позволяет “разогнать” сайт в 3-5 раз. Вот пример того, как увеличилась скорость сайта при переносе его на хостинг HostFly.by.

До переноса:

После переноса - скорость загрузки главной страницы увеличилась в 5 раз:

Каким должен быть хостинг для сайтов на “1С-Битрикс”?

Для Bitrix-сайтов существует специальный Bitrix-хостинг. Дело в том, что компания “1С” составила инструкцию, по которой каждый провайдер должен настраивать хостинг под сайты на этой CMS. Проблема в том, что такие настройки далеко не всегда будут сделаны для вашего сайта по умолчанию. И даже по вашему запросу хостинг-провайдер иногда может сделать только часть необходимых настроек.

Сотрудники HostFly.by разворачивают специальное окружение BitrixVM на отдельном сервере. Это позволяет выполнить абсолютно все рекомендации “1С” по настройке сервера для “Битрикс”.

При этом выделенный виртуальный сервер имеет все преимущества виртуального хостинга, в частности, администрирование со стороны провайдера, круглосуточную поддержку по всем вопросам, а также разумную цену. Аналога подобному решению пока что нет среди других белорусских хостинг-провайдеров. Познакомиться с тарифами и заказать их можно здесь.

Ниже вы увидите пример того, как увеличивается производительность сайта при его переносе на специализированный хостинг для “1С-Битрикс”.

До переноса:

После переноса - увеличение в два раза:

Подробности о хостинге для CMS Wordpress и Bitrix можно узнать на сайте HostFly.by или написав запрос на почту info@hostfly.by.