Мониторы Philips выводят игровые консоли на новый уровень

Компания MMD выпускает два новых монитора Momentum, один из которых произведен в сотрудничестве с Bowers & Wilkins. Первый монитор 558M1RY, с диагональю 55 дюймов (139,7 см) является крупнейшим монитором, созданный для игровых приставок, второй - 278M1R, 27-дюймовый (68,6 см) монитор, разработанный для киберспорта.

558M1RY может похвастаться разрешением 4K UHD, частотой обновления до 120 Гц, специально разработанным динамиком Bowers & Wilkins и Ambiglow. 278M1R - это первый монитор Philips, разработанный исключительно для киберспорта - 27 дюймов, HDR Ready и обеспечивает молниеносное время отклика.

558M1RY - это действительно одно лучших решений для захватывающих игр и развлечений. Игроки будут полностью погружены в свои игры с 55-дюймовым экраном.Монитор поражает своим разрешением UltraClear 4K UHD с разрешением 3840 x 2160 пикселей и DisplayHDR 1000. Пользователи могут настроить HDR в соответствии со своими предпочтениями с помощью HDR-игры, HDR-фильма, HDR-фотографии и персонального HDR-режима; HDR также можно полностью отключить.

558M1RY будет доступен в конце июня 2020 года по цене 1299 евро, а 278M1R будет выпущен в конце июля ро цене 449 евро.