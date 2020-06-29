В сервисе видеосвязи Google Meet появятся новые функции

В новой версии Google Meet появятся функции размытия фона, поддержки субтитров и проведения опросов. Об этом сообщает The Verge.

Кроме этого, станет доступным улучшение качества видео при плохом освещении, голосовое управление, а также замена фона на любое изображение, которое можно будет загрузить с устройства или выбрать из предложенных сервисом.

Дата выхода новой версии пока неизвестна. Однако часть нового функционала уже доступна в Google-пакетах G Suite и G Suite for Education.

Большинство этих функций уже есть у конкурирующих платформ — Zoom и Microsoft Teams. Ожидается, что расширение возможностей Meet позволит Google привлечь больше пользователей.

Напомним, в апреле Google сделала доступ к сервису Meet бесплатным для всех пользователей, имеющих почту Gmail. В видеоконференции могут участвовать до 100 человек, до 30 сентября ее длительность не ограничена.

Анна Яковлева