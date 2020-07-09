МТС запустила новую линейку услуг в сервисе "МТС ТВ"

МТС запускает новую линейку услуг в сервисе «МТС ТВ». Абоненты «Смарт ТВ» и «Смарт ТВ Плюс» получают доступ к популярным телеканалам, а также скидку на тарифный план «Безлимитище+» и ТВ-приставку.

«Смарт ТВ» ― услуга IP-телевидения, включающая более 85 телеканалов. Кроме того, пользователи этой услуги могут купить ТВ-приставку за 35 рублей.

«Смарт ТВ Плюс» ― это более 120 телеканалов: спорт, кино, новости, развлечения. Подписчики также получают 100% скидку в течение месяца на абонплату в онлайн-кинотеатре «Кино и сериалы START». Специальная цена на ТВ-приставку ― 25 рублей.

Смотреть любимые телешоу с услугами «Смарт ТВ» и «Смарт ТВ Плюс» можно по одной подписке и на 7 устройствах одновременно (компьютерах, планшетах, смартфонах и др.).

Также при подключении на «Смарт ТВ» или «Смарт ТВ Плюс» абоненты могут оформить до трех SIM-карт с тарифным планом «Безлимитище+» на условиях акционной абонентской платы ― 17,25 рубля в месяц.

При подключении на «Смарт ТВ» первые два месяца стоимость подписки составляет 7,50 рубля в месяц, далее ― 10,50 рубля в месяц. Стоимость подписки на «Смарт ТВ Плюс» ― 10 рублей и 12,90 рубля в месяц соответственно.