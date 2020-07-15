"Компьютерные вести" празднуют 26-летие!

Старейший белорусский ИТ-портал "Компьютерные вести" отмечает 26-летие. С 1994 по 2011 год мы существовали в виде газеты «Компьютерные вести», а с далекого 1997 года мы создаем и храним для вас контент в интернете.

Уже больше двадцати лет нас читает и любит думающая белорусская аудитория. Мимо нас не проходит ни одно значимое событие, связанное с миром технологий.

Наша миссия - дать возможность каждому реализовать свой потенциал с помощью нашей площадки, применяя свои знания, навыки и опыт на пользу другим людям.