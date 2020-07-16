Google добавила в Gmail для корпоративных клиентов видеозвонки и чаты

Google обновила пакет приложений для бизнеса G Suite и добавила в корпоративную версию почтового приложения Gmail сервисы «Google Документы», Google Chat, Meet, Rooms, «Google Календарь», Google Sheets и Google Slides.

Сервисы Chat, Meet и Rooms появились в приложении в виде вкладок в нижней части интерфейса. Теперь в Gmail можно будет открыть видеочат в одном окне и редактировать документ в соседнем.

Обновленное приложение пока доступно только части пользователей.

 

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Источник: 

vc.ru

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Опубликовал: KVbot,

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