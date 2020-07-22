Microsoft представила новый дизайн программ Office

Интерфейс всех приложений из офисного пакета Microsoft 365 полностью обновили сразу под все устройства — компьютеры, планшеты и смартфоны.

Главные черты нового дизайна для офисных приложений — минимализм и концентрация внимания на содержании документов, чтобы пользователи могли сосредоточиться на работе.

В первую очередь Microsoft переработала ленту для оформления и разметки документов, которая находится сверху. Это меню с настройками теперь занимает меньше места на экране и адаптируется под текущие условия, чтобы показывать только нужные функции. А для быстрого доступа к другим настройкам всегда доступно окно поиска.

Офисные приложения адаптировали под стандарты дизайна Fluent Design. Теперь в интерфейсе больше прозрачных элементов и спокойных цветов. Также разработчики отказались от большой цветной полосы, которая позволяет различать приложения из пакета Microsoft — синий цвет у Word, зеленый у Excel, красный у PowerPoint. Теперь узнать приложение можно будет по иконке в углу.

Также компания попыталась унифицировать интерфейс всех приложений, чтобы они одинаково выглядели на разных устройствах и операционных системах — это компьютеры на macOS и Windows, планшеты iPadOS и Windows 10X, смартфоны на Android и iOS.