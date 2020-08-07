Трамп подписал указы о запрете TikTok и WeChat

Президент США Дональд Трамп подписал в четверг исполнительный указ о запрете транзакций с ByteDance, материнской компанией популярного видеосервиса TikTok, а также её дочерними предприятиями, который вступает в силу через 45 дней.

Ранее на выходных Microsoft объявила о продолжении переговоров о покупке TikTok у ByteDance, назвав 15 сентября крайним сроком для их завершения. Указ Трампа вступит в силу вскоре после крайнего срока, установленного Microsoft для сделки.

Белый дом также объявил о подписании аналогичного указа о запрете транзакций с китайской компанией Tencent, которой принадлежит приложение для обмена сообщениями WeChat. Этот мессенджер широко распространён в Китае, но имеет гораздо меньшее, чем TikTok, присутствие в Соединённых Штатах, где он используется в основном членами китайской диаспоры. Указ о Tencent тоже вступит в силу через 45 дней.

Указы были выпущены после того, как администрация Трампа заявила на этой неделе, что активизирует усилия по удалению «ненадёжных» китайских приложений из цифровых сетей США, назвав приложение для обмена короткими видеороликами TikTok и мессенджер WeChat «серьёзными угрозами» национальной безопасности.

Приложение TikTok может использоваться для кампаний дезинформации, которые приносят пользу Китаю, и Соединённые Штаты «должны предпринять агрессивные действия против владельцев TikTok для защиты нашей национальной безопасности», указал Трамп в одном указе.

В другом указе он заявил, что WeChat «автоматически собирает огромные массивы информации от своих пользователей». Такой сбор данных может предоставить властям Китая доступ к личной и конфиденциальной информации американцев, отмечено в документе.