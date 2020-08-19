«Яндекс» запустил единое приложение «Яндекс Go»

Компания «Яндекс» запустила новое приложение «Яндекс Go», предназначенное для решения повседневных задач в городе. 

В Беларуси в приложении «Яндекс Go» сейчас собраны быстрое передвижение по городу на такси и отправка вещей; в других странах к ним могут добавиться экспресс-доставка блюд из ресторанов и продуктов из магазинов, «живое» расписание общественного транспорта, каршеринг и поездки с персональным водителем, пишет TUT.BY.

Пользователям приложения «Яндекс.Такси» нужно обновить его до последней версии, чтобы перейти на «Яндекс Go». Для новых пользователей сервис уже доступен для скачивания в Google Play и App Store.


 

 

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Опубликовал: KVbot,

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