Обновление Lightroom для iPhone и iPad удалило фотографии пользователей

Последнее обновление Lightroom для iPhone и iPad стёрло фотографии и пресеты в приложении, которые не были синхронизированы с облаком. Adobe подтвердила, что их невозможно будет вернуть.

Первые сообщения о проблеме появились 18 августа на форумах обратной связи Photoshop, когда приложение Lightroom на iOS обновилось до версии 5.4. Пользователи с подпиской и бесплатной версией приложения жаловались на исчезновение файлов.

19 августа Adobe официально подтвердила проблему и объяснила, что клиенты при обновлении Lightroom до 5.4 на iPhone и iPad «могли потерять фотографии и пресеты», что эти файлы «не подлежат восстановлению». Они «искренне извиняются» перед пострадавшими пользователями.

Компания уже выпустила версию 5.4.1 с исправлением ошибки, но она ничего не может сделать с потерянными данными.