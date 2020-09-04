HONOR на конференции IFA представил новые продукты

В рамках технологической конференции IFA 2020 HONOR представил ряд интеллектуальных устройств: планшет HONOR Pad 6, обновленные ноутбуки HONOR MagicBook на базе мобильных процессоров AMD Ryzen серии 4000, смарт-часы HONOR Watch GS Pro и HONOR Watch ES, а также три бытовых прибора платформы HONOR Choice, которые расширили экосистему подключённых устройств HONOR life в рамках стратегии «1+8+N».

Экосистема интеллектуальных устройств для любых сценариев использования

HONOR развивает собственную экосистему HONOR life, расширяя портфолио интеллектуальных устройств и стратегию «1+8+N», где «1» символизирует центральное устройство – смартфон, «8» – прочие приоритетные для пользователей устройства, объединенные технологиями беспроводной синхронизации Magic-Link и HiLink, а «N» – неограниченное количество устройств Интернета вещей в рамках платформы HONOR CHOICE.

Обновлённый HONOR MagicBook Pro: мощный ноутбук для любых задач

Ноутбук HONOR MagicBook Pro, функционирующий под управлением ОС Windows 10, поможет пользователям повысить продуктивность и реализовать свой творческий потенциал. Построенный на базе 7-нм мобильного процессора AMD Ryzen 5 4600H с интегрированной видеокартой Radeon™ Graphics, 6 ядрами и 12 потоками, HONOR MagicBook Pro обеспечивает высокую скорость даже при выполнении сложных ресурсоёмких задач. Быстрый твердотельный накопитель PCIe NVMe SSD ёмкостью 512 ГБ и 16 ГБ двухканальной оперативной памяти DDR4 гарантируют высочайшую скорость считывания и передачи данных.

Чёткий и яркий FullView экран с диагональю 16,1 дюйма, способный воспроизводить 100% оттенков гаммы sRGB, превращает ноутбук в оптимальный инструмент для работы с фотографиями, видео и веб-графикой, а также и с профессиональными приложениями, требующими высокой точности цветопередачи и стабильной яркости. Благодаря компактному корпусу и небольшому весу HONOR MagicBook Pro подойдет для современного образа жизни, когда работа, отдых и развлечения сменяют друг друга по гибкому графику, и пользователи предпочитают иметь свои рабочие места под рукой везде и всегда.

На конференции IFA HONOR также представил новое партнёрство с Red Bull, в котором бренд стал официальным поставщиком мобильных услуг и ПК-партнёром мероприятия Red Bull Basement 2020.

Обновлённые ноутбуки HONOR MagicBook 14 и MagicBook 15

На конференции были также представлены обновленные ноутбуки HONOR MagicBook 14 и MagicBook 15 с процессорами AMD Ryzen 5 4500U. Устройства ориентированы на повседневные задачи, выполнены в тонких и лёгких корпусах с лаконичным дизайном и оснащены экранами FullView. Обновление серии MagicBook отражает стремление бренда HONOR предлагать пользователям высокое качество и передовые технологии, вдохновляя их на самовыражение и инновации.

HONOR Watch GS Pro: прочные умные часы для любителей приключений

HONOR Watch GS Pro — умные часы в усиленном корпусе, ориентированные на любителей активного образа жизни, желающих расширить свои возможности во время прогулок и тренировок на открытом воздухе. Новые смарт-часы готовы предложить пользователям до 25 дней автономной работы.

Защита от неблагоприятных условий внешней среды подтверждена успешным прохождением 14 тестов оборонного стандарта MIL-STD-810G. HONOR Watch GS Pro получили функцию прокладывания обратного маршрута и способны предупреждать об отклонениях от намеченного пути, что обеспечивает дополнительную безопасность благодаря высокоточной встроенной системе геопозиционирования, работающей с двумя спутниковыми системами. Смарт-часы также поддерживают режимы для более 100 видов тренировок, включая скалолазание, пешие прогулки, катание на лыжах, бег в помещении и на открытом воздухе и свободные упражнения. Часы имеют набор интуитивно понятных функций для отслеживания состояния здоровья пользователя.

HONOR Watch ES: персональный тренер, который всегда рядом

Умные часы HONOR Watch ES ориентированы на любителей спорта и фитнеса, следящих за актуальными трендами и стремящихся к здоровому образу жизни. Яркий AMOLED дисплей с диагональю 1,64 дюйма, 95 режимов тренировок, 12 анимированных курсов для различных сценариев, таких как сжигание жира, тренировка пресса, а также целый набор эффективных тренировок для здоровья и хорошего самочувствия делают HONOR Watch ES доступным и надёжным помощником для всех, кто нуждается в современных технологиях, но не желает переплачивать.

Многофункциональный планшет HONOR Pad 6

На конференции IFA был представлен планшет HONOR Pad 6 с 10,1-дюймовым Full HD-дисплеем и двойными высокоамплитудными динамиками для захватывающих впечатлений при просмотре видео и прослушивании музыки. При весе всего 460 г и толщине корпуса 7,55 мм, с усовершенствованными функциями подключения к Wi-Fi и LTE сетям, HONOR Pad 6 может стать идеальным спутником для повседневного использования как дома, так и в путешествиях.

Продукты платформы HONOR CHOICE

Продукты HONOR CHOICE производятся в сотрудничестве с ведущими отраслевыми партнерами бренда и предлагают пользователям разнообразные инструменты для решения повседневных задач. В линейку вошли: массажёр Percussion Massage Gun EVO, зубная щётка Sonic Electric Toothbrush P1001 и антибактериальный беспроводной пылесос. Все устройства призваны повысить комфорт повседневной жизни с помощью технологий искусственного интеллекта и беспроводного подключения к сети Интернет.

Информация о доступности устройств на белорусском рынке появится позже.