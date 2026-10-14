Apple представила домашний смарт-экран HomeView

Apple выпустила HomeView — умный домашний дисплей с голосовым помощником Siri AI и встроенными динамиками. Устройство рассчитано на управление умным домом, видеозвонки, прослушивание музыки и просмотр видео. В США его цена составляет $299, а продажи начнутся 13 ноября.

HomeView получил 7-дюймовый экран Liquid Retina с технологией True Tone. Покупателям предложат две версии: настольную, с подставкой, и настенную. Настольная модель доступна в серебристом, золотистом, розовом и тёмно-сером вариантах, настенная — только в серебристом и тёмно-сером.

Интерфейс адаптируется под расстояние до пользователя. Издалека на экране отображается базовая информация, а при приближении появляются более подробные данные. Дисплей также можно использовать для просмотра фотографий, виджетов и заставок.

Устройство распознаёт до шести пользователей и формирует для каждого персональный домашний экран с приложениями и виджетами. При этом данные из «Сообщений», календаря и других сервисов должны быть скрыты от остальных членов семьи.

Центральной функцией HomeView стал Siri AI, работающий на основе Apple Intelligence. Помощник поддерживает более естественное общение, учитывает контекст и может выполнять действия в приложениях. Однако Siri AI пока работает только на английском языке и доступна не во всех странах. Кроме того, для части функций, связанных с персональным контекстом, потребуется совместимое устройство с поддержкой Apple Intelligence.

HomeView также можно использовать как центр управления умным домом. С его помощью регулируются освещение, температура, жалюзи и дверные замки, а также просматривается видео с камер наблюдения. На одном экране допускается отображение до девяти видеопотоков. Устройство совместимо с аксессуарами Apple Home и стандартом Matter, а функции распознавания людей, домашних животных и посылок зависят от используемого оборудования и подписки iCloud+. Вместе с HomeView Apple представила линейку Apple Home Collection: камеры, термостаты и умный замок, созданные совместно с LG Electronics и Schneider Electric.

Для развлечений предусмотрены встроенная акустика с поддержкой пространственного звука, Apple Music, Apple TV и сторонние приложения. Для видеосвязи есть камера FaceTime с функцией Center Stage, которая удерживает участников в кадре. HomeView также поддерживает AirPlay и позволяет объединять совместимые колонки в мультирум-систему.

Предзаказы на HomeView открылись 13 октября в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Индии и Новой Зеландии. Продажи стартуют 13 ноября. В Евросоюзе устройство на старте продаваться не будет, поскольку Siri AI пока недоступна в регионе.