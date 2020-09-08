В БГУ разработали компьютерную программу по перепрофилированию известных лекарств. Инициатива принадлежит сотруднику лаборатории биохимии лекарственных препаратов НИИ физико-химических проблем Ярославу Фалетрову. Об этом сообщает БЕЛТА.

В современной медицине при наличии огромного количества лекарств ученые делают акцент не на создании новых медпрепаратов, а на поиске уникальных свойств уже известных. Для этого в биохимии и фармакологии широко применяется метод виртуального скрининга с использованием технологии докинг (поиск). Работает он по принципу "ключ-замок", когда под набор химических соединений различных лекарств подбирают подходящие белки вирусов и бактерий. Таким образом идет расширение спектра лечебных свойств препарата.

"Уникальность предложения ученого БГУ заключается в проведении обратного скрининга, который ранее не использовался. Программа пропускает сотни белков-"замков" через одно лекарство-"ключ". Происходит глубокий анализ конкретного препарата, выявляются его новые свойства, эффективность, побочные эффекты на то или иное заболевание. По сравнению с мировыми аналогами программа БГУ обрабатывает большее количество информации, детально представляет результаты расчетов в виде таблицы и обеспечивает конфиденциальность данных", - рассказали в пресс-службе.

Первым тестируемым лекарством ученый избрал кверцитин, который был сопоставлен с 550 структурами белков коронавирусов людей и животных. Результаты показали хорошую сочетаемость с некоторыми белками вируса. Эта информация в дальнейшем может упростить поиск потенциальных лекарств от коронавирусной инфекции.

В ближайшей перспективе планируется соединение других известных лекарств со всеми белками коронавируса, а также изучение взаимодействия медпрепаратов с белками туберкулеза. Для усовершенствования программного пакета будут привлечены программисты и студенты-химики БГУ. Разработку планируют внедрить в учебный процесс и использовать при проведении научных исследований.