Сервис видеоконференцсвязи Zoom получил поддержку двухфакторной аутентификации

Администраторы видеоконференций в Zoom смогут использовать двухфакторную аутентификацию для доступа пользователей в виртуальные конференц-комнаты. Двухфакторная аутентификация требует от пользователя использования двух или более способов подтверждения личности.

Эти дополнительные методы могут включать в себя пароли, подтверждения с помощью мобильного устройства и даже сканирование отпечатка пальца. При этом риск того, что в вашу учётную запись войдёт посторонний человек, существенно снижается, это становится практически невозможным.

Стоит заметить, что идея использования двухфакторной аутентификации уже не нова. Этим способом можно защитить аккаунты в подавляющем большинстве современных онлайн-сервисов. Для того чтобы активировать функцию в Zoom, необходимо в панели управления приложением зайти в подменю «Безопасность» меню «Дополнительно», а затем активировать пункт «Вход с двухфакторной аутентификацией».