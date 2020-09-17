"Яндекс.Деньги" проведет ребрендинг и станет "ЮMoney"

Сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги» с 15 декабря будет переименован в ЮMoney. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

С июля «Яндекс.Деньги», бывший совместным активом «Яндекса» и Сбербанка, находится под полным контролем банка. Сбербанку напрямую принадлежат 75% сервиса и 25% — через компанию ООО «Цифровые активы».

Платежное решение для бизнеса «Яндекс.Касса» изменит название на ЮKassa. Компания полностью перейдет на новый бренд после 15 декабря 2020 года, а до этого момента новый и старый бренды будут использоваться одновременно».