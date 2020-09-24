Дизайн «Википедии» обновится впервые за десять лет

Некоммерческая организация «Фонд Викимедиа», являющаяся владельцем «Википедии», объявила о реализации многолетнего проекта, цель которого заключается в том, чтобы сделать ресурс более современным и удобным для пользователей. Веб-энциклопедию ждут серьёзные изменения, которые коснутся многих элементов интерфейса сервиса, в том числе боковой панели, оглавления и др. Ознакомиться с полным списком планируемых изменений можно на официальной странице проекта.

Нововведения будут вводиться постепенно в течение длительного времени, поскольку разработчики намерены проводить широкое пользовательское тестирование всех грядущих изменений. Если всё пойдёт согласно первоначально плану, то новый дизайн «Википедии» станет доступен пользователям по всему миру к концу 2021 года, в котором интернет-энциклопедии исполнится 20 лет.

Не так давно первое изменение интерфейса «Википедии» появилось в версиях ресурса на некоторых языках. Речь идёт о возможности свернуть боковую панель, которая располагается в левой части рабочего пространства. Такой подход делает более удобным взаимодействие с контентом, а также помогает сосредоточиться на содержании статьи, независимо от того, читает ли её пользователь или редактирует. Ещё разработчики изменили максимальную ширину области, в которой излагается содержание статей, ограничив её. Утверждается, что ограниченная ширина строк помогает удерживать внимание на контенте, а также снижает нагрузку на глаза.

Это лишь первые изменения, которые стали доступны ограниченному числу пользователей. Впереди «Википедию» ждут другие изменения пользовательского интерфейса, которые станут общедоступными в следующем году.