В Беларуси можно бесконтактно оплачивать проезд банковскими картами без валидаторов

В Беларуси появилась возможность бесконтактно оплачивать проезд банковскими картами без валидаторов или терминалов. Вместо них используется смартфон кондуктора. Система заработала 24 сентября в Борисове, сообщает "Минск-Новости".

Чтобы рассчитаться за поездку, пассажиру нужно лишь поднести бесконтактную банковскую карту к мобильному устройству кондуктора. В основе технологии лежит приложение tapXphone. Приложение позволяет использовать обычный смартфон как платежный терминал, принимающий бесконтактные банковские карты.

Пассажиры могут привычно оплачивать проезд бесконтактной банковской картой, телефоном, «умными» часами, фитнес-браслетом или другим устройством с поддержкой NFC. Во время тестового периода оплата доступна только по картам Visa.

На бесконтактную оплату перешли автобусы всех городских маршрутов Борисова.