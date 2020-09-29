Исследование: Рынок устройств для «умного» дома продолжает расти

Компания International Data Corporation (IDC) сделала прогноз по мировому рынку устройств для современного смарт-жилища. Несмотря на пандемию и непростую экономическую ситуацию, отрасль демонстрирует рост.

Представленные данные охватывают такие продуктовые направления, как телевизионные приставки, системы мониторинга и обеспечения безопасности, интеллектуальные осветительные приборы, «умные» динамики и пр.

Аналитики IDC полагают, что по итогам текущего года суммарные отгрузки указанных устройств достигнут 854,1 млн единиц. Если этот прогноз оправдается, рост по отношению к прошлому году составит 4,1 %.

Основную часть в общем объёме поставок составят телевизионные приставки и устройства для видеоразвлечений: их доля окажется на уровне 41,4 %. Ещё около 19,5 % придётся на системы мониторинга и обеспечения безопасности. Доля «умных» динамиков составит 15,6 %. Все прочие продукты сообща займут 23,4 % рынка.

В течение пяти лет показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах), по мнению специалистов IDC, составит 14,0 %. В результате, в 2024-м объём мирового рынка устройств для «умного» дома достигнет 1,4 млрд штук.