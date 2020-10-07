AOC выпускает новый портативный сенсорный дисплей

Компания AOC объявила о выпуске нового портативного сенсорного дисплея 16T2 с разъемами USB-C. Дисплей 16T2 диагональю 39,6 см (15,6") с матрицей IPS имеет разрешение Full HD. Его можно подключить к ноутбуку, настольному компьютеру или смартфону с помощью одного из двух разъемов USB-C (в режиме DisplayPort Alternate Mode) или разъема Micro-HDMI. Благодаря встроенной батарее емкостью 8000 мА·ч модель 16T2 можно использовать в автономном режиме без подключения к розетке, а также в качестве внешнего аккумулятора для зарядки смартфона.

Дисплей имеет толщину меньше сантиметра и идет в комплекте со складывающимся чехлом для установки в вертикальной или горизонтальной ориентации, а также с настенным креплением VESA. Это делает дисплей отличным решением для мобильных сотрудников, любителей мобильных игр, студентов, ИТ-администраторов, представителей малого бизнеса, домашних мастеров и так далее.

Пользователи знают, что, если подключить к компьютеру несколько дисплеев, работать станет удобнее. Теперь с выпуском 16T2 можно использовать такую конфигурацию и в мобильных средах. При этом новый дисплей поддерживает 10 точек касания (с сертификацией Windows 10). Из-за малой толщины и алюминиевой отделки дисплей AOC 16T2 похож на планшет. Но процессор и операционная система планшета быстро устаревают и превращают его в медленное и бесполезное устройство, которое несовместимо с новым ПО. Модель 16T2 — просто мобильный дисплей, на который не влияет стремительное развитие технологий. 16T2 будет служить вам долгие годы и не потеряет своей актуальности.

Благодаря двум разъемам USB-C и разъему Micro-HDMI этот портативный дисплей можно подключать к компьютерам нового и предыдущих поколений. Если дисплей подключен через Micro-HDMI, можно еще подсоединить его к компьютеру кабелем USB-C — USB-A/C, чтобы использовать сенсорные возможности. Этот кабель входит в комплект поставки. 16T2 имеет два динамика по 1 Вт.

Его также можно использовать как внешний аккумулятор даже в выключенном состоянии. При подключении к электрической сети с помощью адаптера USB-C дисплей 16T2 заряжается сам и заряжает подключенный смартфон. Разъемы USB-C расположены с обеих сторон дисплея, что позволяет выполнять зарядку через один разъем и получать сигнал через другой. Благодаря этому дисплей легко и быстро использовать.

Простота использования, гибкость и портативность дисплея AOC 16T2 позволяют найти ему множество применений. Он может стать:

дополнительным дисплеем для ноутбука, если нужен экран побольше;

устройством для записи конспектов для студентов;

устройством для продуктивной работы дома (особенно если мало пространства);

дисплеем для сервера;

дисплеем киоска самообслуживания в общественных местах;

дисплеем для мастеров и инженеров;

дисплеем для мобильных игр и развлечений;

основным дисплеем при подключении к смартфону.

AOC 16T2 поступит в продажу в октябре 2020 года по рекомендованной цене 879 белорусских рублей.