В МТС снижена цена на Huawei P30 Pro

В салонах связи и интернет-магазине МТС по 8 ноября включительно флагман 2019 года Huawei P30 Pro доступен по сниженной цене. Его можно приобрести со скидкой 300 рублей.

С 20 октября по 8 ноября цена снижена до 1999 рублей. Уменьшены платежи и по рассрочке.

В рассрочку на год смартфон доступен за 181,72 рубля в месяц, а при двухлетней рассрочке – 86,91 рубля в месяц.

Смартфон работает на 8-ядерном процессоре Kirin 980 и входит в топ самых производительных смартфонов в мире. Из полезных интерфейсов стоит отметить встроенный NFC для бесконтактных платежей, идеально работающий Bluetooth 5.0 для подключения разнообразных гаджетов и даже ИК-порт для управления бытовыми приборами вместо пульта.

Батареи емкостью 4200 мАч хватит на полноценный день работы с одной подзарядки, а быстрое зарядное устройство восстановит с 0 до 100% батарею примерно за час.