"Витязь" разработал телевизор на мультимедийной платформе "Яндекса"

ОАО "Витязь" разработало и приступает к производству умных телевизоров на мультимедийной платформе российского "Яндекса", сообщает БЕЛТА.

Основой созданного программного обеспечения для телевизоров "Витязь" стала мультимедийная платформа для SmartTV, которую российская компания разработала и запустила в апреле 2020 года на операционной системе Android. 

Мультимедиа-платформа "Яндекса" в телевизорах "Витязь" позволяет смотреть эфирные каналы и пользоваться всеми возможностями Smart TV в едином интерфейсе, включая голосовой помощник "Алиса". Обладатели телевизионных приемников с фирменным программным обеспечением могут смотреть и искать фильмы в онлайн-кинотеатрах, пользоваться YouTube, в том числе не переключаясь между разными источниками контента. С его помощью можно составлять подборки рекомендованных к просмотру фильмов и видео. 

 

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Опубликовал: KVbot,

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