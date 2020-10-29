Microsoft глобально изменит дизайн Windows 10 в 2021 году

Корпорация Microsoft планирует в следующем году выпустить крупное обновление Windows 10, которое принесёт с собой значительные изменения пользовательского интерфейса операционной системы. Согласно имеющимся данным, изменения затронут многие элементы интерфейса верхнего уровня, такие как меню «Пуск», «Центр уведомлений» и «Проводник». Источник говорит о том, что дизайн интерфейса станет более современным, получит улучшенные анимированные элементы и новые функции.

Изменения пользовательского интерфейса Windows 10 разрабатываются в рамках проекта с кодовым названием «Солнечная долина» (Sun Valley). Предполагается, что они будут включены в состав следующего крупного обновления программной платформы, которое должно выйти во второй половине 2021 года. Внутренняя документация описывает проект как «оживление» и модернизацию рабочего стола Windows, которые необходимы, чтобы не отставать от ожиданий клиентов в мире, управляемом другими современными и легковесными платформами.

Стоит отметить, что за последние годы в дизайне и наборе функций Windows 10 не произошло каких-либо существенных изменений, тогда как другие платформы за это же время получили полностью переработанный дизайн и обновлённый пользовательский интерфейс. Изменения, которые появились в Windows 10 с момента начала использования Fluent Design, нельзя назвать значительным обновлением или переосмыслением пользовательского интерфейса.

Что касается проекта Sun Valley, то его реализация осуществляется подразделением Windows Devices and Experiences, которое в начале этого года возглавил директор по продуктам Microsoft Панос Панай (Panos Panay). В мае было объявлено о намерении Microsoft реинвестировать в Windows 10 и похоже, что проект Sun Valley является результатом проделанной работы.

Ещё слишком рано говорить о том, чего следует ждать пользователям от Sun Valley. Источник говорит о том, что разработчики представят новое меню «Пуск» и «Центр уведомлений», в основе которых будут те же функции, что и в Windows 10X, но адаптированные для настольных компьютеров с одним экраном. Ещё Microsoft работает над обновлением для «Панели задач», которая должна получить улучшенный интерфейс. Вероятнее всего, обновлённый дизайн станет эволюцией Fluent Design, поскольку вместе с Sun Valley не вводится новый стиль дизайна, а предоставляется некое переосмысление уже используемых прежде стандартов.

Стоит отметить, что до момента запуска обновлённого пользовательского интерфейса Windows 10 планы Microsoft могут измениться. Обновления могут быть отложены на более поздний срок или же кардинально преобразованы в нечто иное. Если же всё пойдёт по плану, то большая часть разработки должна завершиться в июне 2021 года, когда Microsoft выпустит RTM-сборку новой версии Windows 10 и начнёт её тестирование среди участников инсайдерской программы.