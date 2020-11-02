Умер председатель Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин

Сегодня скончался председатель Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин. Ему было 68 лет.

С 2015 года Член Межведомственной комиссии по развитию в Республике Беларусь системы присвоения и использования рейтингов по национальной шкале» (Совместное Постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального Банка Республики Беларусь). С 2016 года Член рабочей группы по упрощению административных процедур при Совете Министров Республики Беларусь.

Владимир Карягин возглавлял высший координационный совет РКП с 2007 года. В 2020 году выступил инициатором создания позиционного документа Манифест «2020-2030» и создание антикризисной оперативной рабочей группы РКП.

KV.by выражает соболезнования родственникам и близким Владимира Карягина.



