Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Pro выходят в январе

Смартфоны Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro были представлены в феврале этого года. По слухам, новые смартфоны Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Pro должны представить в начале следующего года. Надёжный источник под ником Digital Chat Station утверждает, что линейка Xiaomi Mi 11 будет анонсирована в январе следующего года. Якобы смартфоны уже проходят необходимую перед появлением на рынке сертификацию.

Эти смартфоны должны быть первыми в Китае, которые получат однокристальную систему Snapdragon 875. Уже завтра Qualcomm проведёт технологический саммит Qualcomm Snapdragon Tech Summit Digital 2020 на гавайском острове Мауи, посвящённый презентации мобильной платформе нового поколения Snapdragon 875 и другим продуктам.

Ранее сообщалось, что флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 Pro получит экран разрешением QHD+ с частотой обновления до 120 Гц. Смартфону приписывают технологии MEMC, преобразование SDR в HDR и умное масштабирование с использованием искусственного интеллекта.

Ожидается, что основная камера смартфона будет улучшена, прежде всего, за счёт нового сверхширокоугольного модуля. 13-мегапиксельный модуль, который был установлен в Xiaomi Mi 10, будет заменен на 48-мегапиксельный датчик изображения с размером пикселя 0,8 мкм. Основная камера будет иметь разрешение 108 Мп.