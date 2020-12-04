MMD представляет два новых монитора Philips Brilliance

Компания MMD представляет две новые модели: Philips 326P1H (диагональ 31,5 дюйма/80 см) и Philips 329P1H (31,5 дюйма/80 см).



Обе модели выделяются блестящим качеством изображения с высокой точностью и четкостью, оснащены встроенной док-станцией USB Type-C с подачей питания, а также оборудованы веб-камерой с усовершенствованными датчиками и технологией распознавания лиц Windows Hello. Новинки идеально подойдут для архитекторов и профессионалов в области графического дизайна, финансовых операторов, работников инженерных фирм и других организаций, где требуются высокопроизводительные мониторы с точной и чёткой цветопередачей. В то время как эти мониторы Philips являются отличными решениями для всех профессионалов, они также надежны для повседневных домашних задач и удовлетворяют все виды потребностей.

Имеющаяся в мониторах Philips 326P1H и Philips 329P1H док-станция USB Type-C (с подачей питания мощностью до 90 Вт) позволяет подключать периферийные устройства — клавиатуру, мышь, кабель Ethernet RJ-45 — при помощи тонкого двустороннего разъема USB-C. Подобная функциональность пригодится не только в работе: она позволит смотреть видео в высоком разрешении, одновременно передавая данные и заряжая ноутбук. А Philips 326P1H дополнительно оснащён выходом DisplayPort, который позволяет последовательно подключать несколько дисплеев с высоким разрешением, используя всего один кабель между первым дисплеем и ПК, без лишних разъемов и проводов.



Детализация, цвет и высокое разрешение - ключевые особенности этих мониторов. Модель Philips 326P1H обеспечивает изображение Quad HD (2560×1440), что позволяет легко увидеть каждую деталь, а дисплей Philips 329P1H отличается разрешением UltraClear 4K UHD (3840×2160), предлагая реальный визуальный опыт, неотличимый от реальной жизни. Эти визуальные функции являются идеальным ответом на широкий спектр профессиональных потребностей не только для 3D-графических приложений, но и для финансового сектора с использованием подробных электронных таблиц. Оба монитора оснащены IPS-панелями с широкими углами обзора 178°/178°, что позволяет просматривать дисплей практически под любым углом и всегда обеспечивает точность цветопередачи. В качестве еще одного доказательства того, что эти мониторы разработаны с учетом интересов пользователей, сохраняя их производительность и благополучие в центре внимания, они также оснащены технологией Flicker-Free для более комфортного просмотра и режимом LowBlue, который снижает усталость глаз. Устройства также соответствуют стандарту TUV Rheinland Eye Comfort для предотвращения перенапряжения глаз, вызванного длительным использованием компьютера.

Оба устройства являются экологичными благодаря своему эко-дизайну. Также модели оснащены датчиком PowerSensor, который определяет, находится ли пользователь перед экраном и автоматически снижает яркость монитора, когда тот отходит, что позволяет сэкономить до 80% затрат на электроэнергию. Кроме того, мониторы оборудованы датчиком LightSensor, который регулирует яркость изображения в зависимости от условий освещения, гарантируя, что изображение будет идеальным при минимально возможном энергопотреблении.

Обе новинки соответствуют требованиям RoHS, сертифицированы по стандартам EnergyStar 8.0 и EPEAT, не содержат вредных веществ, таких как свинец, ртуть, бромированные огнестойкие добавки (BFR), поливинилхлорид (PVC). Упаковка полностью пригодна для вторичной переработки.

Мониторы Philips 326P1H и Philips 329P1H появятся в продаже в конце декабря по рекомендованной розничной цене 1531 и 2157 белорусских рублей соответственно.