Сервис Android Auto до конца года станет доступен в Беларуси

Платформа Android Auto в ближайшее время станет официально доступна в 36 стран мира, включая Беларусь.

Воспользоваться полным функционалом Android Auto можно при условии, что автомобильная медиасистема поддерживает платформу. На данный момент сервис поддерживается более, чем на 500 моделях авто и систем. Их число постоянно растет, проверить совместимость можно на официальном сайте.

Конкретная дата не называется, эксперты прогнозируют, что на расширение географического охвата работы платформы потребуется несколько недель.