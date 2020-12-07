В МТС снижены цены на смартфоны линейки Huawei P30

По 10 января 2021 года смартфоны флагманской линейки Huawei P30 будут доступны в МТС со значительными скидками. Максимальная экономия может составить 300 рублей, а цены на модельный ряд из серии P30 будут начинаться от 499 рублей.

Набольшее снижение цен коснулось модели Huawei P30. Этот базовый прошлогодний флагман получил скидку в размере 300 рублей. Смартфон Huawei P30, оснащенный тройной 40-мегапиксельной камерой с 5-кратным гибридным зумом, по 10 января будет доступен за 1199 рублей. В годовую рассрочку его можно оформить за 119 рублей в месяц, в двухлетнюю – 60 рублей в месяц.

Улучшенную версию флагмана - модель Huawei P30 Pro с мощной квадрокамерой на 40 Мп и 5-кратным оптическим зумом в период действия акции можно будет приобрести за 1799 рублей, воспользовавшись скидкой в 200 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж уменьшен до 172,63 рубля, на два года – до 86,91 рубля.

Упрощенная версия Huawei P30 lite, с камерой на 24 Мп и 128 ГБ памяти, теперь предлагается всего за 499 рублей. При его покупке удастся сэкономить 100 рублей. В рассрочку на год ежемесячный платеж за него составит 45,36 рубля, а на два года – 23 рубля.

Также при покупке этих смартфонов есть возможность приобрести аксессуар - фитнес-браслет или беспроводные наушники. Такой бонус будет доступен всего за 10 копеек.