Mail.ru Group объединила несколько сервисов в одно приложение

Mail.ru Group запустила суперприложение, объединив почтовый и облачный сервисы, голосовой помощник «Маруся», аудио- и видеозвонки, планировщик задач и «Календарь». 

Новые возможности доступны в тестовом режиме в обновленной версии приложения «Почты» Mail.ru. Для того, чтобы «Почта» стала суперприложением, в строке поиска пользователю нужно ввести слово supermail.

Суперприложение или суперапп (англ. superapp) представляет собой приложение с расширенным набором функций, которое позволяет удерживать пользователя в рамках одной экосистемы. Человеку достаточно переключаться внутри вкладок одного приложения, выбирая нужные ему функции. 

 

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Источник: 

rg.ru

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Опубликовал: KVbot,

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