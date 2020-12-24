Zoom готовит почтовый сервис и календарь

Согласно свежим данным издания The Information, компания планирует освоить новые рынки и запустить фирменные почтовый сервис и календарь.

Сообщается, что Zoom уже ведёт работу над почтовой службой. Предполагается, что её тестирование начнётся уже в следующем году. Календарь, по слухам, появится позже, и пока неясно, началась ли уже его разработка. Оба сервиса помогут Zoom сохранить свои позиции, когда компании начнут возвращать сотрудников в офисы, а использование видеосвязи заметно сократится. Основные конкуренты Zoom, такие как Google и Microsoft, имеют в своём арсенале и календари, и почтовые службы, поэтому компания решила не отставать.

Помимо прочего, источник сообщил, что Zoom рассматривает возможность создания полноценного пакета программ для бизнеса и интеграции своих продуктов со сторонними приложениями, такими как Asana и Dropbox. Zoom пока не подтвердила и не опровергла эту информацию.