В Беларуси заработала национальная почтовая электронная система

В Беларуси с 3 января 2021 года начала работу национальная почтовая электронная система, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства связи и информатизации.

"Эта система позволяет пересылать заказные и простые письма в электронной форме, обеспечивая безопасность и конфиденциальность переписки, - подчеркнули в пресс-службе. - Отправлять и получать письма можно в любое время суток с мобильного телефона или компьютера".

Для использования системы необходимо создать электронный почтовый ящик и пройти аутентификацию с использованием сертифицированных средств выработки ЭЦП (электронной цифровой подписи). При поступлении электронного письма поступает уведомление на указанный при регистрации номер телефона или e-mail.

Отправлять можно документы, фотографии, изображения, счета, уведомления, справки, выписки и др. Текстовое сообщение не должно превышать 30 страниц, в письмо можно вложить не более трех файлов размером до 10 МБ. Типы файлов вложения: doc, docx, xls, xlsx, pdf.

Стоимость простого электронного письма составляет Br0,42, заказного электронного письма - Br1,5.