Новые мониторы LG серии Ultra представлены на CES 2021

LG Electronics укрепляет свои позиции в сегменте мониторов премиум-класса, представив на выставке CES 2021 новые мониторы Ultra. Разработанные для геймеров, CG художников, программистов и технических специалистов, новейшие модели серий UltraGear, UltraWide и UltraFine.

2021 LG UltraGear Gaming Monitors

Новые игровые мониторы LG UltraGear (модели 27GP950, 32GP850 и 34GP950G) с дисплеями Nano IPS и временем отклика 1мс GTG (от серого к серому) обеспечивают незабываемые впечатления от игр. Все три модели 2021 года преображают игры любого жанра и делают их более захватывающими благодаря скорости и качеству изображения, высокому разрешению экрана и широкому цветовому охвату (DCI-P3 98%).

27-дюймовый монитор UltraGear 4K UHD (модель 27GP950) обеспечивает быстрый и плавный игровой процесс с частотой обновления 144 Гц и возможностью разгона до 160 Гц. Монитор оснащен HDMI 2.1 с поддержкой переменной частотой обновления экрана (VRR) для плавной смены изображения и позволяет наслаждаться играми в разрешении 4K с частотой до 120 Гц как на ПК, так и на консолях нового поколения. К игровой производительности 27GP950 добавляется аппаратная калибровка LG, которая позволяет дисплею Nano IPS воспроизводить цвета, исключительно точно и ярко одновременно.

Монитор LG 32GP850 является достойным преемником нашумевшей прошлогодней модели 27GL850. 31,5-дюймовый монитор Quad High Definition (QHD) Nano IPS обеспечивает новый уровень игр с помощью сверхвысокой скорости обновления экрана 165 Гц, жидкокристаллической панели с возможностью разгона до 180 Гц.

Обладатель награды CES Innovation Award 2021 года, LG 34GP950G привносит в игры кинематографическое качество благодаря 34-дюймовому дисплею UltraWide QHD Nano IPS с соотношением сторон 21:9 и частотой обновления 144 Гц (с возможностью разгона до 180 Гц).

2021 LG UltraWide Monitor

Монитор LG UltraWide 40WP95C, обладатель награды CES Innovation Award, многофункциональный монитор с 40-дюймовым изогнутым дисплеем Nano IPS с разрешением 5K2K UltraWide и соотношением сторон 21:9. Благодаря большому экрану, монитор заметно увеличивает эффективность работы, позволяя просматривать и обрабатывать на экране больше информации.

Отличное решение для создателей и разработчиков цифрового контента, а также для тех, кто регулярно выполняет несколько задач одновременно. Потрясающе четкое качество изображения с 98-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и 135-процентным цветовым пространством sRGB обеспечивает точность, необходимую для детальной работы, а поддержка HDR 10 гарантирует безупречную производительность HDR. LG UltraWide также удовлетворяет потребности профессионалов в подключении благодаря множеству опций, включая Thunderbolt™ 4, который одновременно обеспечивает быструю передачу данных и подачу питания по одному кабелю. Этот монитор имеет эргономичный дизайн с возможностью регулировки наклона, высоты и поворота дисплея, обеспечивая полный комфорт пользователя.

2021 LG UltraFine Display OLED Pro

Монитор LG UltraFine Display OLED Pro (модель 32EP950) идеальное решение для профессионалов творческой индустрии, таких как художники по визуальным эффектам и продюсеры, работающие в киностудиях или анимационных студиях. 4К OLED-дисплей обеспечивает 31,5-дюймовому монитору коэффициент контрастности 1000000:1, а независимое управление яркостью более восьми миллионов самоподсвечивающихся пикселей помогает устранить отвлекающий эффект ореола, свойственный ЖК-дисплеям HDR. UltraFine Display OLED Pro обеспечивает превосходную точность цветопередачи, охватывая 99% цветового пространства DCI-P3 и Adobe RGB.

LG UltraFine Display OLED Pro отвечает требованиям творческих профессий к точности цветопередачи благодаря 10-битному 4K OLED-дисплею и LG Calibration Studio. Решение LG для аппаратной калибровки позволяет пользователям выполнять прямые настройки для обеспечения высокой степени точности цвета.