ASUS представила ряд геймерских устройств на выставке CES 2021

Принадлежащий компании ASUS бренд Republic of Gamers (ROG) на виртуальной презентации «Для тех, кто не боится мечтать» в рамках выставки CES 2021 впервые представил интерактивную экспозицию новейших игровых решений.

Все новинки можно осмотреть в интерактивных залах виртуальной крепости ROG Citadel XV, которая будет представлена на онлайн-презентации «Для тех, кто не боится мечтать». Скачать ROG Citadel XV можно бесплатно через Steam.

Игровой ноутбук ROG Flow X13

ROG Flow X13 – ультрапортативный 13-дюймовый геймерский ноутбук на базе процессора AMD Ryzen 9 5980HS (в максимальной комплектации), оснащенный дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650. Высокая энергоэффективность этого новейшего процессора способствует продолжительному времени автономной работы – до 10 часов на одном заряде аккумулятора. В комплекте с ноутбуком поставляется легкое и компактное зарядное устройства мощностью 100 Вт с разъемом USB-C и поддержкой технологии PD. С его помощью можно пополнить заряд аккумулятора ноутбука до 60% всего за 39 минут.

Шарнирное крепление позволяет раскрывать экран ноутбука Flow X13 на 360° для самых разных сценариев использования. Ноутбук Flow X13 доступен в вариантах с экраном разрешением FHD с частотой разрешение 120 Гц или с матрицей разрешением 4K, защищенной стеклом Corning Gorilla, в рамке минимальной ширины с поддержкой сенсорного ввода и активного стилуса. В обеих версиях соотношение сторон составляет 16:10, поддерживается технология Adaptive-Sync, а высочайшая точность цветопередачи подтверждена сертификацией Pantone Validated.

Пара направленных вниз динамиков и технология Dolby Atmos гарантируют превосходное качество звучания. Усовершенствованная технология интеллектуального шумоподавления улучшает как исходящий, так и входящий аудиосигналы при голосовом общении, чтобы вы с товарищами по команде всегда отчетливо слышали друг друга. При этом она использует вычислительные возможности центрального процессора, а не видеокарты, потому практически не оказывает влияния на игровую производительность.

К ноутбуку Flow X13 может подключаться внешний модуль XG Mobile с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080. С подключенной внешней видеокартой этот компактный ноутбук превращается в мощную игровую станцию, не уступающую по производительности полноразмерным настольным геймерским системам. Специальный разъем eGPU, используемый для передачи графических данных, отличается невероятной пропускной способностью – 63 Гбит/с и по скорости передачи данных превосходит интерфейс Thunderbolt. Высочайшая производительность внешнего графического процессора позволяет использовать компактный и портативный ноутбук Flow X13 не только для игр класса ААА на максимальных настройках, но и для таких требовательных к графическим ресурсам задач, как создание медиаконтента.

Во внешнем модуле XG Mobile дополнительно реализована поддержка интерфейса USB 3.2 Gen2, что позволяет использовать его как док-станцию, а встроенный блок питания мощностью 280 Вт передает питание не только на сам модуль, но и на ноутбук Flow X13.

Система охлаждения ноутбука Flow X13 разработана для максимально эффективного отведения тепла от мощных компонентов в компактном корпусе. Бренд ROG первым начал применять термоинтерфейс из жидкого металла для охлаждения процессоров AMD в массовом производстве. В ноутбуке Flow X13 установлено три радиатора, а вентиляторы новой конструкции Arc Flow усиливают воздушные потоки на 15%, не повышая уровень шума. Система самоочистки способствует выведению пыли и загрязняющих частиц из корпуса для безотказной работы ноутбука в долгосрочной перспективе. Система охлаждения может работать в различных режимах, выбор между которыми определяется текущими задачами.

ROG Zephyrus Duo 15 SE

Инновационный дополнительный дисплей ROG ScreenPad Plus в ноутбуке Zephyrus Duo 15 SE расширяет не только экранное пространство, но и возможности для продуктивной творческой работы и игр. При раскрытии крышки дисплейный шарнир автоматически приподнимает дополнительный сенсорный экран под наиболее удобным для комфортного взаимодействия углом.

В основе максимальной аппаратной конфигурации ультратонкого ноутбука Zephyrus Duo 15 SE – процессор AMD Ryzen 9 5900HX и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080. Ноутбук доступен в конфигурациях с двумя вариантами основного дисплея. Первый отличается повышенным разрешением (4K/UHD) и широким цветовым охватом (100% Adobe RGB) при частоте обновления 120 Гц. Второй, с разрешением Full-HD, может похвастать высочайшими скоростными характеристиками – частотой обновления 300 Гц и временем отклика 3 мс, а также поддержкой 100% охвата цветового пространства sRGB. В обеих версиях основной дисплей заключен в рамку минимальной ширины, обладает сертификацией PANTONE Validated и поддерживает технологию адаптивной синхронизации Adaptive-Sync.

Дополнительный дисплей будет удобен для поиска информации в сети, просмотра электронной почты или чата с партнерами по команде, а также стриминга. Специально для дополнительного дисплея ScreenPad Plus инженеры ROG совместно с разработчиками сервиса XSplit Gamecaster создали интерактивный контент, позволяющий управлять процессом записи и трансляции игры, когда весь игровой процесс проходит на основном дисплее. Кроме того, совместно с разработчиком программного обеспечения Adobe для дополнительного экрана этого ноутбука был создан набор программных инструментов для работы в графических приложениях.

Встроенная двусторонняя система интеллектуального шумоподавления гарантирует, чтобы все пользователи голосового чата будут отчетливо слышать друг друга. Усовершенствованная аудиосистема с технологией Dolby Atmos обеспечивает превосходное качество звучания музыкальных треков и возможность позиционирования источника звука в трехмерном пространстве, что особенно важно для игр.

Усовершенствованная активная аэродинамическая система (AAS+) эффективно справляется с охлаждением центрального и графического процессоров при минимальном уровне шума. Благодаря особой конструкции дополнительного экрана при открывании крышки ноутбука под ним образуется дополнительный зазор для поступления в корпус холодного воздуха. Вентиляторы новой конструкции Arc Flow усиливают воздушный поток на 13% по сравнению с моделями предыдущего поколения. Эффективному отведению тепла от процессора AMD также способствуют термоинтерфейс из жидкого металла, пять тепловых трубок и четыре радиатора с увеличенной площадью теплорассеивания.

ROG Strix SCAR 17

ROG Strix SCAR 17 – мощный игровой ноутбук, в максимальной комплектации оснащенный видеокартой GeForce RTX 3080 и процессором AMD Ryzen 9 5900HX, 64 ГБ оперативной памяти DDR-3200 МГц и обновленной системой системой охлаждения, включающей вентиляторы усовершенствованной конструкции и термоинтерфейс из жидкого металла для отведения тепла от процессора.

Уникальной особенностью этой мощной портативной игровой станции является экран с разрешением FHD, рекордной для ноутбуков частотой обновления 360 Гц и временем отклика 3 мс. В качестве опции доступна также конфигурация с дисплеем WQHD, частотой обновления 165 Гц и охватом цветового пространства DCI-P3. Обе версии дисплея поддерживают технологию Adaptive-Sync и могут похвастать предельно узкой, практически незаметной экранной рамкой.

Аудиосистема ноутбука Strix SCAR 17 с поддержкой технологии Dolby Atmos позволяет точно позиционировать источник звука в трехмерном пространстве, что дает ощутимое преимущество в играх, поскольку вы легко определите на слух, откуда ведется стрельба или раздаются шаги противника. Встроенная система интеллектуального шумоподавления эффективно отсеивает посторонние шумы, оставляя только чистый голос пользователя, причем в усовершенствованном двустороннем варианте она работает как для входящего, так и для исходящего аудиосигналов.

Аккумулятор высокой емкости 90 Вт·ч обеспечивает до 12 часов автономной работы в режиме воспроизведения видео и поддерживает подзарядку с помощью компактного адаптера мощностью 100 Вт с интерфейсом USB Type-C.

Оптико-механическая клавиатура этого ноутбука наделена индивидуальной подсветкой клавиш. Ход клавиш составляет внушительные 1,9 мм, а задержка ввода практически отсутствует. Тачпад ноутбука стал на 85% больше, чем в предыдущей модели, чтобы им было еще удобнее пользоваться в дороге.

Корпус новой модели SCAR 17 еще компактнее, чем у предшествующей. Кроме того, он выполнен в новом дизайне со светодиодной полоской высокой плотности вдоль фронтальной части и комплиментарной светодиодной полоской под дисплеем. С этим ноутбуком поставляются три сменных комплекта декоративных накладок для шарнирного крепления, дизайн которых вдохновлен спортивным стилем.

Усовершенствованная система охлаждения уверенно справляется со своей задачей даже при максимальных нагрузках на процессор и при этом работает на 3 дБ тише, чем предыдущая версия. Среди внесенных улучшений – применение термоинтерфейса из жидкого металла для охлаждения процессора AMD, вентиляторы обновленной конструкции для уменьшения турбулентности и система самоочистки, предотвращающая снижение эффективности системы охлаждения из-за скопления пыли на радиаторных решетках и вентиляторах.

Монитор ROG Swift PG32UQ

ROG Swift PG32UQ – 32-дюймовый игровой монитор, первым в мире получивший поддержку стандарта HDMI 2.1. Матрица IPS поддерживает частоту обновления 144 Гц и время отклика 1 мс (MPRT). Два порта с интерфейсом HDMI 2.1 при подключении к новейшим игровым консолям позволяют выводить изображение в разрешении до 4K с частотой до 120 Гц. Реализованная в этом мониторе технология сжатия видеопотока Display Stream Compression (DSC) позволяет передавать видеоданные на высокой скорости без видимой потери качества изображения. На экран монитора Swift PG32UQ можно выводить видеоизображение в разрешении 4K с частотой 144 Гц, используя всего один интерфейс DisplayPort 1.4.

Аппаратная поддержка технологии адаптивной синхронизации G-SYNC и фирменных технологий минимизации размытия движущихся объектов Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) и переменной частоты обновления Variable Overdrive гарантирует отсутствие таких нежелательных эффектов, как разрыв кадра, артефакты изображения или задержка ввода. Что касается точности воспроизведения оттенков, каждый экземпляр монитора Swift PG32UQ проходит фабричную калибровку цветопередачи, гарантирующую минимальный коэффициент отклонения ее точности (Delta E< 2). Монитор соотвествует стандарту DisplayHDR™ 600 и поддерживает широкий охват цветовых пространств: 160% sRGB и 98% DCI-P3. Монитор ROG Swift PG32UQ поступит в продажу конце первого квартала 2021 года.

Клавиатура ROG Claymore II

ROG Claymore II – первая геймерская клавиатура с RGB-подсветкой, оснащенная оптико-механическими переключателями ROG RX Blue. Шляпка каждой клавиши установлена на полое квадратное основание со встроенными RGB-светодиодами, что позволяет подсвечивать клавишу со всех сторон. Особая конструкция переключателей обеспечивает минимальную задержку срабатывания. Квадратная форма основания клавиш и специальный стабилизационный механизм гарантируют точное срабатывание и устраняют дрожание клавиш. Ресурс переключателей составляет 100 миллионов нажатий. Также доступна версия клавиатуры Claymore II с переключателями ROG RX Red.

Клавиатура Claymore II поставляется со съемной подставкой для рук на магнитном креплении. Отдельный цифровой блок можно подсоединять к клавиатуре как с правой, так и с левой стороны. Таким образом, каждый пользователь может настроить оптимальное расположение элементов управления, наиболее подходящее для его стиля игры. На цифровом блоке имеются четыре клавиши для управления воспроизведением медиафайлов, однако при желании их можно перепрограммировать и использовать как горячие клавиши для выполнения различных команд в рабочих приложениях или для активации макросов в играх. Кроме того, цифровой блок оснащен аналоговым колесиком для управления громкостью.

Клавиатура может подключаться к системе как с помощью кабеля с разъемом USB-C, так и по беспроводному радиоинтерфейсу 2,4 ГГц. В обоих случаях гарантирована минимальная латентность. Встроенный аккумулятор емкостью 4000 мА·ч обеспечивает до 40 часов игры в автономной режиме. Встроенный разъем USB-C может служить как для подзарядки клавиатуры, так и в качестве сквозного порта для подключения других периферийных устройств. Клавиатура Claymore II поддерживает технологию синхронизации подсветки Aura Sync даже в беспроводном режиме. Приложение Armoury Crate предлагает широкие возможности для индивидуальной настройки всех параметров этой клавиатуры.

Мышь ROG Gladius III Wireless

ROG Gladius III Wireless – эргономичная беспроводная геймерская мышь, оснащенная высокочувствительный сенсором с разрешением 19 000 точек на дюйм. Эта мышь предусматривает сразу три способа подключения к системе: проводное, радиоинтерфейс 2,4 ГГц и Bluetooth. Эксклюзивная конструкция слотов Push-Fit Switch Socket II позволяет легко заменять переключатели, чтобы настроить уровень сопротивления нажатию или продлить срок службы устройства в случае выхода переключателей из строя. Для мыши ROG Gladius III Wireless походят как обычные 3-контактные механические, так и 5-контактные оптико-механические микропереключатели Omron. Минимальная латентность гарантирует молниеносную реакцию на действия пользователя, длинный гибкий провод ROG Paracord не замедляет движение мыши, а скругленные ножки с тефлоновым покрытием обеспечивает максимально гладкое скольжение по поверхности. Также доступна версия мыши ROG Gladius III с проводным подключением.