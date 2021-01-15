ASUS представила новинки на CES 2021

На презентации «Опережая время» в рамках выставки потребительской электроники CES 2021, которая в этом году проходит в виртуальном формате, исполнительный содиректор компании ASUS Самсон Ху рассказал о новейших моделях ноутбуков, мониторов и развлекательных устройств.

Ноутбук ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582)

ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) – сверхпроизводительный 15-дюймовый ноутбук, оснащенный сразу двумя дисплеями с разрешением 4K/UHD, причем дополнительный сенсорный экран ScreenPad Plus, расположенный под углом к пользователю, не уступает по ширине основному OLED-дисплею. Высокую производительность ноутбука ZenBook Pro Duo 15 OLED гарантирует аппаратная комплектация, в максимальной версии включающая новейший процессор Intel Core i9 и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3070. Сертификация NVIDIA Studio подтверждает, что эта модель наилучшим образом подходит для создания медиаконтента.

В ноутбуке ZenBook Pro Duo 15 OLED дополнительный дисплей ScreenPad Plus оснащен специальным механизмом, автоматически приподнимающим его под углом 9,5°. Благодаря этому наклону работать с дополнительным экраном стало еще удобнее, а кроме того, устраняются возможные блики. Высокую скорость работы на двух экранах одновременно обеспечивают мощные аппаратные компоненты, в максимальной версии – это новейший процессор Intel Core i9 и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 на базе микроархитектуры NVIDIA Ampere, которая обеспечивает превосходную плавность изображения в играх и поддержку технологии трассировки лучей в реальном времени. Кроме того, вычислительные ресурсы графического процессора могут применяться для ускорения работы профессиональных приложений, в том числе при обработке видеоматериалов и создании 3D-объектов и анимации.

Ноутбук ZenBook Pro Duo 15 OLED оснащен полным набором современных разъемов, включая два порта USB-C Thunderbolt 3, а беспроводные интерфейсы представлены модулем новейшего поколения WiFi 6 (802.11ax), благодаря которому скорость беспроводного соединения возрастает до недостижимых ранее значений. Максимальную аппаратную комплектацию ноутбука ZenBook Pro Duo 15 OLED дополняют твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ с интерфейсом PCIe 3.0 X 4 и 32 ГБ оперативной памяти.

Ноутбук ZenBook Duo 14 (UX482)

ASUS ZenBook Duo 14 (UX482) – 14-дюймовый ноутбук, сертифицированный по программе Intel Evo, оснащен вспомогательным сенсорным экраном ScreenPad Plus, который дополняет основной дисплей NanoEdge с разрешением FHD и отлично подходит для работы в многозадачном режиме. В корпусе толщиной 16,9 мм размещены аппаратные компоненты, в том числе – процессор Intel Core 11-го поколения в сочетании с графическим ядром Intel Iris X или дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX450. В ноутбуке ZenBook Duo 14 также реализована фирменная технология интеллектуальной работы (ASUS Intelligent Performance Technology).

Как и в модели UX582, в ноутбуке ZenBook Duo 14 дополнительный дисплей ScreenPad Plus оснащен специальным механизмом, автоматически приподнимающим его под углом 7° для комфортного просмотра и устранения бликов. Благодаря предельно узкой рамке основной экран занимает 93% площади поверхности крышки. Его максимальная яркость составляет 400 кд/м2, а широкий охват цветового пространства (100% sRGB) обеспечивает безукоризненно точную цветопередачу, подтвержденную сертификацией PANTONE Validated. Еще одна сертификация, TÜV Rheinland, гарантирует защиту глаз при продолжительной работе за экраном благодаря снижению интенсивности потенциально вредного синего света. Ноутбук ZenBook Duo 14 способен проработать до 17 часов на одном заряде аккумулятора, а пополнить заряд батареи можно через разъем USB-C с помощью адаптера с сертификацией Power Delivery или обычного зарядного устройства с разъемом USB-C.

Для подключения периферийных устройств в ноутбуке ZenBook Duo 14 предусмотрен целый набор разъемов, включая пару портов USB-C Thunderbolt™ 4 с поддержкой функций Power Delivery и DisplayPort. Скорость передачи данных до 40 Гбит/с позволяет подключать к ноутбуку внешний монитор с разрешением 8K или два монитора с разрешением 4K UHD одновременно. Высочайшую скорость беспроводного соединения обеспечивают встроенный модуль WiFi 6 (802.11ax) и фирменная технология ASUS WiFi Master.

Инновационные технологии в ноутбуках ZenBook Pro Duo 15 OLED и ZenBook Duo 14

В ноутбуках ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582) и ZenBook Duo 14 (UX482) установлено усовершенствованное программное обеспечение ScreenXpert 2, обеспечивающее комфортное взаимодействие пользователя с двумя дисплеями одновременно.

Приложение ASUS Control Panel для дополнительного экрана ScreenPad Plus, также установленное в обеих моделях, позволяет тонко настраивать управление в программах для создания медиаконтента, например, управлять размером кисти, насыщенностью цветов, прозрачностью слоев и т.д. Приложение ASUS Control Panel уже совместимо с программами Adobe Photoshop, Lightroom Classic, Premiere Pro и After Effects. В будущем этот список будет дополняться.

Ноутбуки ZenBook Pro Duo 15 OLED и ZenBook Duo 14поддерживают активный стилус ASUS Pen с распознаванием 4096 уровней чувствительности. Это невероятно удобный инструмент для претворения в жизнь творческих идей – он позволяет делать зарисовки или записывать что-то от руки прямо на экране ноутбука.

Поддерживать высочайшую производительность ноутбуков ZenBook Pro Duo 15 OLED и ZenBook Duo 14 помогает обновленная активная аэродинамическая система (AAS Plus). Поворотное крепление ErgoLift автоматически приподнимает дополнительный экран ScreenPad Plus под углом к поверхности. В результате движение воздушных потоков для охлаждения внутренних компонентов улучшается на 49%.

Ноутбук VivoBook S14 (S435)

VivoBook S14 (S435) – новый 14-дюймовый ноутбук, сертифицированный по программе Intel Evo. В основе максимальной аппаратной комплектации этого устройства – новейший процессор Intel Core i7 11-го поколения с графическим ядром Intel Iris X, 16 ГБ оперативной памяти и поддержка памяти Intel Optane Memory H10. Благодаря таким характеристикам VivoBook S14 с легкостью справляется с любыми рабочими задачами. Высокой скорости работы с данными и быстрой загрузке приложений способствует твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ с интерфейсом PCIe.

Для подключения различных периферийных устройств VivoBook S14 наделен портами USB-C с поддержкой высокоскоростного интерфейса Thunderbolt 4, который обеспечивает скорость передачи данных до 40 Гбит/с и позволяет подключать к ноутбуку внешний монитор с разрешением 8K или два монитора с разрешением 4K UHD одновременно. Набор портов ввода/вывода включает разъемы Type-A с интерфейсами USB 3.2 Gen1 и USB 2.0, а также слот для карты памяти microSD. Ноутбук VivoBook S14 оснащен встроенным модулем WiFi 6, гарантирующим стабильное высокоскоростное подключение к беспроводным сетям.

Бизнес-ноутбук ExpertBook B9 (B9400 vPro)

ASUS ExpertBook B9 – самый легкий в мире 14-дюймовый бизнес-ноутбук, оснащенный новейшими технологиями для продуктивной работы. Модель ExpertBook B9, оснащенная аккумулятором емкостью 33 Вт·ч весит всего 880 граммов. В версии весом 1005 граммов установлен аккумулятор емкостью 66 Вт·ч, которого будет достаточно для полного дня продуктивной работы. По надежности бизнес-ноутбук ExpertBook B9 соответствует требованиям американского военно-промышленного стандарта MIL-STD 810H.

В ноутбуке ExpertBook B9 установлен процессор Intel с поддержкой технологии Intel vPro. Платформа Intel vPro помогает обеспечить безопасность коммерческих данных и дает возможность удаленного администрирования. Кроме того, в ноутбуке ExpertBook B9 реализована технология интеллектуального шумоподавления для микрофона, обеспечивающая кристально чистое звучание голоса пользователя во время аудио- и видеоконференций. Для удобного управления системой интеллектуального шумоподавления могут использоваться горячие клавиши.

Ноутбук Chromebook CX9 (CX9400)

Ноутбук ASUS Chromebook CX9 создан для решения профессиональных задач с использованием облачных инструментов. В максимальную аппаратную комплектацию этого устройства входит мощный процессор Intel Core i7 11-го поколения со встроенным графическим ядром Intel Iris X. Аудиосистема устройства сертифицирована компанией Harman Kardon, а дисплей с матовым покрытием поддерживает разрешение Full-HD. 14-дюймовый дисплей NanoEdge заключен в практически незаметную рамку минимальной ширины.

Ноутбук ASUS Chromebook CX9, заключенный в корпус из легкого, но очень прочного магниевого сплава, отвечает требованиям военно-промышленного стандарта армии США MIL-STD 810H. При толщине устройства всего 16 мм его вес составляет около 1 кг. Несмотря на тонкий корпус, этот ноутбук предлагает полный набор портов подключения, в том числе разъем с поддержкой новейшего интерфейса Thunderbolt 4, а также стандартные порты USB Type-A и HDMI для подключения всевозможных периферийных устройств.

Ноутбук ASUS Chromebook CX9 предназначен прежде всего для коммерческого использования, поэтому безопасности данных в нем уделено особое внимание. Для надежного хранения паролей и шифровальных ключей служит технология Titan C. Чтобы поддерживать систему информационной безопасности на актуальном уровне, ноутбук автоматически обновляется каждые шесть недель. Для быстрой и безопасной авторизации в системе без ввода пароля ноутбук Chromebook CX9 оснащен сканером отпечатков пальцев, а физическая шторка веб-камеры гарантирует защиту от случайного включения видеотрансляции.

Ноутбук ASUS BR1100 для учебы

ASUS BR1100 – 11-дюймовый ноутбук в особо прочном корпусе, наделенный множеством интеллектуальных функций, станет надежным помощником для дистанционного обучения школьника. Резиновый бампер защищает все грани и углы корпуса, снижая силу механических ударов, чтобы уберечь внутренние компоненты от повреждений. Ноутбук ASUS BR1100 оснащается водостойкой клавиатурой и соответствует военно-промышленному стандарту надежности. Устройство представлено в двух вариантах корпуса: обычный ноутбук и трансформер. В комплекте с моделью-трансформером поставляется стилус, с помощью которого можно делать заметки или зарисовки прямо на экране. Чтобы глаза юных учеников не уставали от долгих занятий, в дисплее ноутбука реализованы защитные технологии, сертифицированные компанией TÜV Rheinland, а для максимальной безопасности покрытие основания клавиатуры обладает противомикробными свойствами.

В ноутбуке BR1100 установлен новейший процессор Intel Pentium® Silver, обеспечивающий плавную работу при запуске приложений и программ для дистанционного обучения. Во время онлайн-уроков особенно важно хорошее качество голосовой связи, поэтому данный ноутбук оснащен технологией интеллектуального шумоподавления для исходящего и входящего аудиосигналов и камерой с технологией подавления шума. За высокую скорость и стабильность беспроводного интернет-соединения отвечает встроенный модуль WiFi 6. Во избежание случайного включения веб-камера устройства оборудована физической шторкой, а быстро включать и отключать микрофон можно с помощью горячей клавиши. Аккумулятор емкостью 42 Вт·ч обеспечивает целый день автономной работы, а встроенный модуль 4G LTE позволяет подключаться к мобильным сетям, когда сеть WiFi недоступна.

Полный набор портов ввода/вывода включает разъем USB-C 3.2 Gen2 и порт Type-C с поддержкой интерфейса USB 3.2 Gen1, разъем HDMI и слот для карты памяти microSD. Ноутбук BR1100 предлагает 16 ГБ оперативной памяти, до 128 ГБ памяти eMMC и твердотельный накопитель емкостью до 1 ТБ, подключенный через слот M.2 — этого хватит для хранения не только школьных заданий, но и личной коллекции фильмов и музыки.

Модульная конструкция ноутбука облегчает его обслуживание благодаря удобному доступу к основным компонентам для ремонта или обновления.

Ноутбук-трансформер Chromebook Flip CX5 (CX5500)

Ноутбук-трансформер ASUS Chromebook Flip CX5 – это первый 15,6-дюймовый ноутбук-трансформер серии Chromebook Flip, оснащенный процессором Intel Core 11-го поколения со встроенным графическим ядром Intel Iris X. Среди прочих его достоинств – беспроводной модуль WiFi 6, поддержка технологии ASUS WiFi Stabilizer и стереодинамики, сертифицированные компанией Harman Kardon. Благодаря встроенной поддержке облачного сервиса NVIDIA GeForce NOW ноутбук Chromebook Flip CX5 может использоваться для игр.

Встроенный аккумулятор емкостью 57 Вт·ч обеспечивает до 12 часов автономной работы. В аппаратную комплектацию Chromebook Flip CX5 входят до 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель емкостью до 512 ГБ, также предусмотрен слот для карты памяти microSD.

Портативный монитор ProArt Display PA148CTV

Портативный монитор ASUS ProArt Display PA148CTV оснащен IPS-экраном диагональю 14 дюймов с поддержкой разрешения FHD. Он станет незаменимым помощником в творческой работе по созданию медиаконтента. Портативный монитор PA148CTV поддерживает полный охват цветовых пространств 100% sRGB и 100% Rec.709. Исключительная точность цветопередачи (Delta E< 2) достигается с помощью фабричной калибровки и подтверждается сертификацией Calman Verified. Кроме того, этот дисплей поддерживает 10-пальцевый сенсорный ввод, а его поверхность оснащена антибликовым покрытием.

Виртуальная контрольная панель на мониторе ProArt Display PA148CTV представляет собой целый набор цифровых регуляторов, а также программируемых горячих клавиш для продуктивной работы в графических редакторах. ASUS Dial – это аналоговое колесико управления на задней панели монитора для работы в совместимых программных продуктах Adobe и активации функций Microsoft Surface Dial. Встроенное экранное меню позволяет удобно проводить тонкую настройку всех параметров монитора. Кроме того, в этом портативном мониторе реализованы эксклюзивные функции для настройки параметров изображения ProArt Preset и ProArt Palette.

Проектор ZenBeam Latte L1

Проектор ZenBeam Latte L1 – компактное устройство, созданное, чтобы никогда не расставаться с любимыми фильмами и музыкой. Проектор ZenBeam Latte L1 поставляется с удобным пультом дистанционного управления и оснащен встроенным аккумулятором, обеспечивающим до трех часов автономной работы на одном заряде. Яркость его источника света составляет 300 лм, а размер изображения варьируется от 40 до 120 дюймов, поэтому он подходит даже для небольших помещений. Благодаря встроенной поддержке сервиса Aptoide TV пользователи могут наслаждаться трансляциями любимых стриминговых сервисов на большом экране. Кроме того, предусмотрена возможность проецировать изображение с экрана смартфона.

Встроенный динамик мощностью 10 Вт сертифицирован компанией Harman Kardon и подключается через интерфейс Bluetooth. Динамик можно использовать в качестве портативной Bluetooth-колонки. В таком случае время автономной работы устройства составит до 12 часов в режиме воспроизведения аудиофайлов. Проектор предлагает на выбор три предустановленных аудиорежима: «Кино», «Музыка» и «Игра».

Игровой ноутбук TUF Dash

В максимальную аппаратную комплектацию ноутбука входят процессор Intel Core i7 11-го поколения и видеокарта GeForce RTX 3070. Дисплей поддерживает частоту обновления до 240 Гц и время отклика 3 мс. Поддержка интерфейса Thunderbolt 4 позволяет подключать к этому ноутбуку различные периферийные устройства – от док-станций до внешних видеокарт. Аккумулятор высокой емкости обеспечивает до 16,6 часа автономной работы в режиме воспроизведения видео, а пополнить заряд батареи можно в любой момент через порт USB-C.

Два радиатора выдувают горячий воздух из корпуса через четыре радиаторных решетки, причем делают это гораздо эффективнее и тише, чем в большинстве обычных ультратонких ноутбуков.

Усовершенствованная технология интеллектуального шумоподавления улучшает как исходящий, так и входящий аудиосигналы при голосовом общении, чтобы вы с товарищами по команде всегда отчетливо слышали друг друга.